Villen mit schwerem Erbe: NS-Massenmörder auf Sommerfrische in St. Gilgen

Zwei KZ-Kommandanten ließen sich in St. Gilgen private Häuser von Zwangsarbeitern errichten. Die Außenlager sollen nun als Opfer- wie Täterorte geschützt werden. Eine davon gehört der Mutter des Hofburg-Kandidaten Tassilo Wallentin.

Podcast "schattenorte"

Zwei Häuser, versteckt am Wolfgangsee gelegen, dienten hochrangigen SS-Männern als Rückzugsort. Nach "Festtagen im Süden" in Italien, wie die "Hamburger Illustrierte" 1942 titelte, machten sie Zwischenstopp in St. Gilgen. Der sogenannte Erholungsurlaub war "Belohnung" für all jene, die an den Massenmorden an mehr als 10.000 sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ Sachsenhausen bei Berlin beteiligt waren. Federführend bei der Planung dieser Morde waren Hans Loritz, KZ-Kommandant von Dachau und Sachsenhausen, und KZ-Kommandant von Auschwitz ...