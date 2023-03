Schauspieler Erwin Steinhauer rührt in der Küche des Luxushotels Goldener Hirsch um

Es war eine buchstäblich "heiße Spur", die den aus der Krimireihe "Die Toten von Salzburg" bekannten TV-Hofrat Erwin Steinhauer am Freitagabend in die Küche des Luxushotels "Goldener Hirsch" führte: Denn dort bereitete der Schauspieler gemeinsam mit Küchenchef Daniel Mild ein siebengängiges Spezialmenü zu. Wobei Daniel Mild den professionellen Überblick behielt, während Erwin Steinhauer letztlich schäumte, allerdings nicht vor Wut sondern vor Genuss. Denn auch sein persönliches Lieblingsgericht - eine schaumig geschlagene Zucchini-Suppe mit Wildfangzander - stand auf der Speisekarte.

Gefragt nach dem Geheimrezept für die Suppe, meinte Erwin Steinhauer: "Ganz wichtig ist die richtige Menge Zwiebel und Knoblauch - und dann beim Aufgießen mit Gemüsefonds, dass man einen Bund Thymian beigibt, damit man die Suppe aromatisieren kann." Für den Schauspieler kann es übrigens gar nicht zu viel Knoblauch sein. "Ich liebe Knoblauch über alles. Es gibt sogar Kollegen, die dachten, sie könnten mich beim Theaterspielen irritieren, indem sie eine Knoblauchzehe in den Mund nahmen und ganz nah zu mir kamen, aber ich habe das sehr genossen", berichtet der Schauspieler verschmitzt- der übrigens am 17. März mit seinen Lieben und H.C.Artmann - "Ich bin Abenteurer und nicht Dichter" - im Oval im Europark gastiert.

Humor legte auch Chefkoch Daniel Mild an den Tag, der meinte, das Rezept von Erwin Steinhauers Lieblingsuppe sei zwar nicht schwierig, "aber wir haben so lange herumgetüftelt, bis es schwierig aussieht." Im Fall von Erwin Steinhauer habe sich zudem gezeigt, dass viele Köche keineswegs den Brei verderben. "Es war für uns alle super, dass der Erwin bei uns in der Küche war und mit uns mitgekocht hat", betonte er. Oft kommt so etwas freilich nicht vor, eher sogar "ganz selten", wie Hoteldirektor Wolfgang Putz ergänzte. Denn normalerweise seien in der Küche des Goldenen Hirschen nur echte Profis am Werk.

Der Freitagabend war eine Sonderausgabe der Kulinarikreihe "Mild kocht". Am 26. April steht der nächste Abend an - unter dem Titel "Mild kocht Gut Wildshut. Ein Abend mit Bierbegleitung."