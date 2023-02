Schauspielstar Valerie Huber schlüpft in Salzburg ins Dirndl

Trachten Stassny engagierte Netflix-Serienstar Valerie Huber als Testimonial für die neue Kollektion. Fotografiert wurde im Mozarteum.

Sie spielte die Pferdetrainerin Runa im "Immenhof"-Remake, Franz Klammers Freundin und spätere Frau Eva im Film "Chasing the Line" und eine partyfeiernde Influencerin in der Netflix-Serie "Kitz": Schauspielerin Valerie Huber. Nun hat das Salzburger Unternehmen Trachten Stassny die 27-jährige gebürtige Wienerin als Testimonial für seine Kollektion 2023/24 engagiert. Präsentiert wird die neue Linie im Stassny-Magazin, das vor Ostern erscheinen und unter dem Titel "Aus Liebe zur Kunst - next generation" stehen wird.

Zu Stassny passe die Schauspielerin deswegen, ...