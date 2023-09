Scheffau: Kajakfahrer kippte um und geriet unter Wasser

Ein 62-jähriger Schweizer konnte nach einem Kajakunfall im Bereich der Lammerklamm gerettet werden.

Am frühen Samstagabend ereignete sich auf der Lammer im Bereich der Lammerklamm im Gemeindegebiet von Scheffau am Tennengebirge ein Kajakunfall. Ein Schweizer war mit drei weiteren Begleitern auf der Lammer unterwegs, als sich sein Kajak gegen 18 Uhr an einer Engstelle der Lammer an einem Felsen quer stellte und umkippte. Laut Unfallbericht der Polizei geriet der 62-Jährige unter Wasser und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Einer seiner Begleiter, ein 28-jähriger Deutscher, der mit seinem Kajak nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt war, kam ihm zu Hilfe. Es gelang ihm, das Kajak des bereits Bewusstlosen zu bergen und an Land zu ziehen, wo der Verunglückte aus eigener Kraft wieder zu sich kam.

Aufgrund der Enge und Unzugänglichkeit der Schlucht wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber Martin 1 mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Schwarzach geflogen.