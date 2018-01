Scheffauer "Nacht des Fuchses" sorgte wieder für Aufregung

Das öffentliche Zur-Schau-Stellen erlegter Füchse ist Tierschützern schon lange ein Dorn im Auge. Die Jägerschaft beharrt auf ihrer Tradition und sieht sie als Ehrerbietung vor dem erlegten Tier.

Jedes Jahr um diese Zeit treffen sich Jäger aus dem gesamten Tennengau in Scheffau zur "Nacht des Fuchses". In dieser Nacht werden Füchse und andere Beutegreifer, die in den Tagen davor geschossen wurden, "zur Strecke gelegt", wie es in der Jägersprache heißt. Heuer waren es rund 40 Füchse und mehr als ein Dutzend Marder, die auf einem Privatgrundstück in Scheffau in Reihen aufgelegt wurden.

Wie jedes Jahr versammelten sich die Jäger um das aufgelegte Wild, das schließlich von den ebenfalls anwesenden Jagdhornbläsern "verblasen" wurde.

Mit dieser Tradition zieht sich die Jägerschaft regelmäßig den Unmut der Tierschützer des Vereins RespekTiere zu. "Es werden Tiere gejagt, die in keiner Weise ein Problem darstellen, und gerechtfertigt wird das mit Krankheiten wie der Fuchsräude, die nur sehr selten vorkommt", sagt Vereinsobmann Thomas Putzgruber.

"Besonders schlimm" findet er die Nacht des Fuchses. "Die Jäger stellen sich wie bei einer religiösen Zeremonie auf und nehmen den Hut ab, das ist wie ein Erntedankfest", sagt Putzgruber, der seit Jahren vor Ort ist, um gegen den Brauch und die Fuchsjagd an sich zu protestieren.

Die Jägerschaft reagierte, indem sie die Streckenlegung heuer nicht mehr auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Kirche, sondern auf einem abgesperrten Privatgrundstück durchführte. Außerdem wurde das Datum vorab nicht bekannt gegeben, weshalb diesmal nur eine Handvoll Tierschützer kam. Weiters waren während der gesamten Zeremonie Polizeibeamte vor Ort. "Die haben wir angefordert, weil wir schon wissen, dass das keine angenehmen Zeitgenossen sind", sagt Bezirksjägermeister Rupert Schnöll in Bezug auf Putzgruber. "Der kann sich nicht benehmen. Diesmal wurde er sogar von seinen eigenen Leuten gemaßregelt." Angezeigt habe man aber noch keinen der Tierschützer. "Die lassen wir einfach links liegen", so Schnöll.

Die Nacht des Fuchses verteidigt er als weitverbreitete, alte Tradition. "Wir verbinden das mit unserem Jägerstammtisch, nur dass an diesem Tag auch unsere Frauen und Familien eingeladen sind", sagt Schnöll. Die Fuchsjagd diene unter anderem der Populationskontrolle. "Wenn der Bestand überhandnimmt, entstehen Krankheiten. Der Fuchs hat bei uns keinen natürlichen Feind und vermehrt sich stark", sagt Schnöll. Tierschützer Putzgruber bestreitet das: "Jeder Experte wird bestätigen, dass sich die Fuchspopulation dem Nahrungsangebot anpasst."