"Schiachstes" Haus Salzburgs wird zum Star einer Ausstellung

Das Lichthaus war Heimstatt für Fotografin Siegrid Cain. Nun sind in Salzburg erhellende Fotos zu sehen, die das Bild von dem Koloss zurechtrücken.

Wer hätte das gedacht. Das Salzburger Lichthaus, das düster wirkende Ungetüm nahe der Lehener Brücke, das als städtebauliche Sünde und Schandfleck im kollektiven Gedächtnis der Salzburger wohnt, zieht in ein modernes, lichtdurchflutetes "extrazimmer" ein. So heißt die Galerie, die Ruth und Karl Mätzler im Dezember 2020 in einer ehemaligen Tischlerei in der Robinigstraße in Salzburg-Schallmoos eröffnet haben. Eine Heimstatt hat in dem urbanen Loft mit zwei Etagen auch der Müry Salzmann Verlag.

Morgen wird in der Galerie eine ...