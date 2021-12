"Schicksale, die dich nicht loslassen"

Der SBS-Verbund umfasst 266 Betriebe in St. Johann, Bischofshofen und Schwarzach. Rund 8000 Mitarbeiter werden bei den Mitgliedsbetrieben - großteils Handel und Gastronomie - beschäftigt. Redaktion: Der …

Wirtschaft

Vierte Welle, vierter Lockdown, und das gerade in der Vorweihnachtszeit. Mit Click & Collect und speziellen Angeboten wie Glüh-Gin to go wollen Händler und Gastronomen im Geschäft bleiben.