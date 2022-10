Schladming: Infoveranstaltung aus Angst vor zu vielen Salzburger Kabelkämpfern abgesagt

Wenige Stunden vor Beginn sagte die Gemeinde Schladming am Montag eine Informationsveranstaltung zur geplanten Erneuerung der 220-kV-Stromleitung Ennstal ab. Als Begründung führte Bürgermeister Hermann Trinker (Liste Schladming neu) Sicherheitsbedenken wegen einer möglichen Überbelegung des Saals an. Ausschlaggebend sei ein Aufruf der Initiative "Fairkabeln Salzburg" auf sozialen Medien gewesen, an der Veranstaltung teilzunehmen. "Ich muss mich über die Salzburger wundern. Wenn ich als Gemeinde so etwas mache, dann für die Schladmingerinnen und Schladminger."

