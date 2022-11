Schläge, Tritte und ein totes Kalb: VGT kritisiert Kälbertransporte von Salzburg nach Spanien

Zwei Mal hat Aktivistin Isabell Eckl als Teil eines Teams vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) heuer Kälbertransporte von Salzburg bis nach Vic in Spanien zu Dokumentationszwecken begleitet: ein Mal im Juli und ein Mal im September. Was sie dabei beobachtet hat, beschreibt sie als "unfassbar". Die drei bis acht Wochen alten Kälber seien auf der Strecke misshandelt worden. "Am schlimmsten" sei es in Bozen gewesen, wo die Tiere mit Tritten traktiert worden seien. In Vic habe sie beobachtet, dass die ...