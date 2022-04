Schlägerei in der Altstadt mit schwerer Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in der Salzburger Altstadt zu einer Schlägerei zwischen einem 47-jährigen Rumänen und einem 40-jährigen Deutschen.

Am Freitagabend gerieten ein 47-Jähriger Rumäne und ein 40-jähriger Deutscher in der Salzburger Altstadt aneinander, berichtet die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Nachdem sie sich zunächst verbal gestritten hatten, attackierte der 47-Jährige sein Gegenüber und trat mehrmals mit den Füßen in Richtung des Kopfes. Dieser erlitt dadurch Prellungen und eine blutende Schürfwunde im Bereich der Stirn. Der 47-jährige Rumäne wurde durch die Polizei festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert. Er wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zur Anzeige gebracht.