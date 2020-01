Schlägerei in einem Fitnessstudio in Schallmoos

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Fitnessstudio in der Stadt Salzburg zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die beiden Beteiligten mussten ins Landeskrankenhaus gebracht werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Zwei Männer mussten am Sonntag nach einer Schlägerei ins LKH Salzburg gebracht werden.