Schlägerei in Mittersill mit Bierflasche und Aschenbecher ausgetragen

Mann krankenhausreif geprügelt.

Eine handfeste Auseinandersetzung hat in der Nacht auf Sonntag für einen Betrunkenen in Mittersill im Krankenhaus geendet. Die 21 und 30 Jahre alten Männer gerieten nach einem Zechgelage in ihrer Unterkunft in Streit. Erst flogen die Fäuste, dann ging das Duo mit Bierflasche und Aschenbecher aufeinander los.

Einer der beiden erlitt eine stark blutende Rissquetschwunde am Kopf, berichtete die Polizei. Der polnische Staatsbürger kam im Spital in stationäre Behandlung. Sein Landsmann kam mit leichten Blessuren davon.

Quelle: APA