Schlägereien vor Nachtlokalen in Wals und Anif

In Wals wurde bei dem Einsatz ein Polizist verletzt. In Anif kam es vor einem Tanzlokal im Zuge von Sperrstundenkontrollen zu einer Schlägerei.

Am Samstagabend musste die Polizei Salzburg wegen mehrere Schlägereien im Flachgau ausrücken. In der Nacht auf Sonntag fuhren die Beamten zu einem Einsatz vor einer Lokalmeile in Wals. Die Polizei traf dort auf zahlreiche Personen vor dem Lokal, die jedoch den Mindestabstand und die Maskenpflicht nicht einhielten. Die Beamten machten die anwesenden Personen mittels Lautsprecherdurchsage auf die geltende Rechtslage aufmerksam und forderten die Anwesenden auf, die Lokalmeile zu verlassen, heißt es in der Presseaussendung der Polizei Salzburg.

Polizist verletzt

Der größte Teil der anwesenden Personen sei der Aufforderung gefolgt. Im Zuge des Einsatzes konnten die Polizisten eine Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Lokalbesitzer und einem 21-jährigen Österreicher feststellen. Der Lokalbesitzer schlug mit der Faust gegen den 21-Jährigen. Die Polizisten versuchten den Angriff zu beenden. Dabei setzte der 45-Jährige laut Polizei gemeinsam mit seinen Mitarbeitern einen Widerstand und entzog sich der Festnahme. Ein Polizist wurde dabei verletzt. Weitere Ermittlungen laufen.

Auch in Anif kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz vor einem Nachtlokal. Dort versuchte ein Türsteher des Lokales einen betrunkenen Nachtschwärmer den Zutritt ins Lokal immer wieder zu verweigern, heißt es in der Polizeiaussendung. Im Zuge dessen stürzte der 23-jährige Mann unglücklich und musste ärztlich versorgt werden. Während dieser Zeit versammelten sich immer mehr Gäste des Lokals um den Ort des Geschehens und es kam zu Rangeleien und aggressiven Verhalten. Die Situation schaukelte sich auf und es gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei wurde ein ebenfalls 23-jähriger Salzburger im Gesicht verletzt. Er musste ärztlich versorgt werden.

Während bzw. nach diesem Tumult verhielten sich laut Polizei zwei männliche Personen (24 und 19 Jahre alt) immer wieder äußerst aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten und werden entsprechend zur Anzeige gebracht. Alle weiteren Beteiligten werden nach Abschluss und noch weiterer Ermittlungen bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.