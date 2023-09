Schlafender Thailänder im Railjet von Wien nach Salzburg bestohlen - Beute im fünfstelligen Eurobereich

Ein unbekannter Täter hat laut Aussendung der Polizei am Montag einen 42-jährigen Thailänder während einer Zugfahrt von Wien nach Salzburg dreist bestohlen. Der Tourist war gemeinsam mit drei Begleitern in einem Railjet-Express gereist. Nachdem alle vier Personen in ihrem Abteil eingeschlafen waren, schlichen der Täter ins Abteil und schnappte sich den Rucksack des Thailänders - samt Bargeld und hochwertigem Kameraequipment.

BILD: SN/APA/ÖBB/STADLER RAIL Zu dem schweren Diebstahl kam es in einem Railjet (Symbolbild).