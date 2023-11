Stella Hemetsberger lernt leicht und schlägt hart. Die Salzburgerin setzte sich gleich nach ihrem WM-Titel im Kickboxen wieder auf die Schulbank.

Was macht eine frischgebackene Weltmeisterin, wenn sie wieder daheim ist? Sie drückt die Schulbank. Stella Hemetsberger ist nicht nur die beste Kickboxerin der Welt in ihrer Gewichtsklasse, sondern auch angehende Polizistin. Nachdem sie am Sonntag in Portugal den Titel in ...