In Bad Hofgastein grassiert das Helene-Fischer-Fieber

Schlagerkönigin Helene Fischer kommt selbst bei den Hofgasteiner Fußballern gut an. Für das Konzert am 1. Oktober sind 25.000 Karten verkauft.

Marion Stangl ist regelmäßig Gast bei Konzerten der deutschen Schlagerkönigin. Im August verfolgte die 34-jährige Hofgasteinerin als einer von 130.000 Fans den Auftritt ihrer Lieblingsmusikerin am Messegelände in München. Nun kommt Helene Fischer zu ihr, für das Konzert am 1. Oktober auf dem Freigelände der Talstation Schlossalmbahn hat sich Stangl längst Tickets gesichert. "Ich war eine der Allerersten." Mit 25.000 Fans wird die Liveshow eines der größten Konzertereignisse, die im Pongau je stattgefunden haben.

"Nach München wird es ...