Eine schwarze Schlange in einer Waschküche in Adnet - nicht nur die Bewohner waren in Aufregung. Auch Einsatzkräfte wagten sich nicht heran. Wie groß war die Gefahr? Experten klären auf.

BILD: SN/PRIVAT Schrecksekunde – diese Schlange löste in Adnet große Aufregung aus.