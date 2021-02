"Schlechtes Gewissen" - Apothekenräuber stellte sich der Polizei in Wals

Nach einem Raubüberfall auf eine Apotheke nahe des Salzburger Hauptbahnhofes hat sich der gesuchte Mann eineinhalb Wochen nach der Tat nun selbst der Polizei gestellt.

Am Mittwoch tauchte ein 37-jähriger Deutscher bei der Polizeiinspektion in Wals auf. Der Mann erklärte den Beamten, er habe am Samstag (23. Jänner) beim Salzburger Hauptbahnhof mit einer Pistole bewaffnet die Herausgabe eines suchtgifthaltigen Medikamentes erzwungen.

Zuvor hatte er sich lediglich Informationen über das Fefentanylntanyl-Pflaster eingeholt. Als ihm dieses gezeigt wurde, riss er es an sich und schüchterte die Apothekenbediensteten mit der Pistole ein.

Jetzt plagte den Mann aber das schlechte Gewissen, wie er in der Polizeiinspektion Wals erklärte. Der Deutsche gab an, dass er das Medikament für den Eigenbedarf benötigte. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg überstellt.



