Schleedorf macht sich fit für die Zukunft

Die 1150-Einwohner-Gemeinde Schleedorf gibt sich ein neues Zukunftsprofil. Für den Ortskern wurde ein neuer Bebauungsplan präsentiert. Ein Freiluft-Bewegungspark für Jung und Alt kommt im Sommer.

Martina Berger und Martina Kogler bringen im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in den Ort. Denn sie planen für Schleedorf einen Freiluft-Bewegungspark für alle Generationen. "Im Zuge der Agenda-21-Projektschmiede wurde die Idee für den Bewegungspark geboren. Wir haben zwar einen Fußballplatz und einen Volleyballplatz, aber nichts, was für alle, von Jung bis Alt, nutzbar ist", erklärt Gemeindevertreterin Martina Berger. Gemeinsam mit Martina Kogler, die seit drei Jahren das Bauamt in Schleedorf leitet, entwickelte sie ein Konzept für die "Freiraum+" genannte ...