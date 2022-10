Schleedorfer Schneider geht auf Reisen

Im November bricht Vinzenz Wimmer zu einer großen Reise nach Afrika auf. Dafür hat er einen Transporter zu einer Schneiderwerkstatt umgebaut, in der er seiner Kreativität freien Lauf lassen will.

Vinzenz Wimmer sprüht vor Ideen. Er hat das Schneiderhandwerk im elterlichen Betrieb in Schleedorf von der Pike auf gelernt, will sich in seinem Metier aber als Künstler und Designer verwirklichen und zugleich fremde Welten "erobern".

"Ich werde im November mit einem zur Schneiderwerkstatt umgebauten Transporter nach Afrika aufbrechen", sagt der 25-Jährige. Er freut sich auf die afrikanischen Stoffe als Inspirationsquelle, aber noch mehr auf die Begegnung mit den Menschen auf einem für ihn noch unbekannten Kontinent. "Ich fahre ...