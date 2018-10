Schlepper in Salzburg zu fünf Jahre Haft verurteilt

36 Flüchtlinge waren in Kleinbus gepfercht. Vorbestrafter Iraker wegen gewerbsmäßiger Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Organisation schuldig gesprochen. Er meldete gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde an.

Ein 31-jähriger Iraker, der in Wien wohnhaft war, fasste am Mittwoch in einem Schlepperprozess am Salzburger Landesgericht fünf Jahre Gefängnis aus.

Dem bereits in Belgien einschlägig vorbestraften Angeklagten wurde angelastet, im September 2015 in einem Vorausfahrzeug zur Warnung vor Kontrollen einen Kleinbus mit 36 irakischen Flüchtlingen von Ungarn nach Deutschland gelotst zu haben. In Salzburg war damals jedoch Endstation - der nun Angeklagte und die geschleppten Landsleute wurden in Liefering aufgegriffen, der Kleinbuslenker konnte flüchten.

Die - noch nicht rechtskräftige - Verurteilung erfolgte wegen gewerbsmäßiger Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Organisation. Die Flüchtlinge waren laut Anklage regelrecht in den Kleinbus gepfercht worden, mussten ganz eng nebeneinander stehen und hatten kaum ausreichend Sauerstoff.

Quelle: SN