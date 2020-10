Schlepper mit zehn Flüchtlingen in kleinem VW Golf am Walserberg erwischt

Die deutsche Bundespolizei hat bereits am Samstag, dem 3. Oktober, an der Grenzkontrollstelle an der A8 auf dem Walserberg die Einschleusung von zehn afghanischen Staatsangehörigen vereitelt und ihren mutmaßlichen Schlepper festgenommen. Die zehn Flüchtlinge, darunter drei Kinder, waren in einen kleinen VW Golf gepfercht. Hinter dem Steuer saß ein 20-jähriger Afghane.

Die deutschen Polizisten staunten am Samstagvormittag nicht schlecht, als sie an der Kontrollstelle beim Walserberg (A8) an der Grenze zu Salzburg einen - scheinbar tiefergelegten - VW Golf mit deutschem Kennzeichen anhielten. Ein Blick in das Fahrzeuginnere genügte, um festzustellen, dass der auffällig geringen Bodenfreiheit keine Fahrwerksmanipulation zugrunde lag: der 20-jährige Afghane hinter dem Steuer hatte in seinem Fünfsitzer einfach deutlich mehr Passagiere mit als erlaubt.

Während sich acht Personen vier Sitzplätze teilten, hatten sich zwei weitere im Kofferraum über die Grenze bringen lassen. Der Lenker konnte sich zwar mit einem deutschen Führerschein ausweisen, seine zehn Beifahrerinnen und Beifahrer hatten aber keine Ausweispapiere dabei. Die Bundespolizisten nahmen die Personen vorläufig fest und brachten sie zur Dienststelle nach Freilassing. Dort stellte sich heraus, dass die zehn Geschleusten allesamt afghanische Staatsangehörige sind - darunter drei Kinder im Alter von einem, sechs und acht Jahren sowie ein 16-Jähriger. Die Polizei zeigte die sieben strafmündigen Afghaninnen und Afghanen wegen versuchter unerlaubter Einreise an und schickten alle zehn Geschleusten anschließend nach Österreich zurück.

Ermittlungsverfahren gegen 20-Jährigen wegen Einschleusens Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen den jungen Afghanen ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Dass er seine Landsleute nicht nur verbotenerweise über die Grenze, sondern zudem in Lebensgefahr gebracht hat, könnte sich strafverschärfend auswirken. Er hat einen festen Wohnsitz in Deutschland und durfte die Dienststelle nach seiner Vernehmung wieder verlassen.

