Schlepperei, Drogenhandel in großem Stil und ein verbrecherisches Komplott? - Prozess in Salzburg

34-jähriger Pakistaner und 36-jähriger Afghane wegen etlicher gewichtiger Straftaten angeklagt. Im Hauptvorwurf geht es um Suchtgifthandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die beiden Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Es ist ein schwerer, mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft bedrohter Deliktsvorwurf, der den Pakistaner (34) und den Afghanen (36) verbindet, die Donnerstag vor einem Schöffengericht saßen: Als Mitglieder einer international aktiven, vielköpfigen Tätergruppe sollen sie sich daran beteiligt haben, große Mengen Suchtgift, vor allem Cannabis, aus der Ukraine nach Österreich zu schmuggeln, um es hier gewinnbringend zu verkaufen.

Konkret, so der Anklagehauptpunkt, soll der im Tennengau lebende Pakistaner bereits 2016 und 2017 in Salzburg 3,1 Kilo Cannabis an mehrere Abnehmer verkauft haben; zudem schmuggelte er laut Ermittlungen ein weiteres Kilo Cannabis von Tschechien ein. Der auch in Salzburg lebende Afghane wiederum soll 7,5 Kilo Cannabisblüten sowie 200 Gramm Kokain anderen verkauft bzw. überlassen haben.

In der Anklage der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, im Prozess vertreten vom Salzburger Staatsanwalt Robert Holzleitner, wird dem Pakistaner (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) auch Schlepperei - ebenfalls als Mitglied einer kriminellen Vereinigung - angelastet. Demnach soll er bereits 2015 für eine Schlepperorganisation eine größere Zahl Flüchtlinge von Ungarn nach Österreich eingeschleust haben; etwa als Lenker des Schlepper- oder eines Begleitfahrzeugs oder indem er selbst Fahrzeuge zur Schleusung zur Verfügung stellte.

Dem zweitangeklagten Afghanen (Verteidigerin: RA Constanze Emesz) wiederum wurde weiters ein nur selten zur Anwendung kommendes Delikt - jenes des "verbrecherischen Komplotts" vorgeworfen. Hintergrund: der Afghane soll einem ehemaligen Mitbewohner 200 Gramm Kokain gegeben haben, damit es dieser (für ihn) weiterverkaufe; tatsächlich, so die Anklage, verkaufte der Mitbewohner das Kokain jedoch auf eigene Faust - und verschwand. Aus diesem Grund habe der Zweitangeklagte zwei - unbekannte - Mittäter anwerben wollen, um eine Person aus der Familie des Ex-Mitbewohners zu entführen und diesen zur "Rückzahlung" von 13.000 Euro aus dem Kokainverkauf zu nötigen. Zu einer Entführung kam es jedoch nicht.

Die Angeklagten bestritten die Vorwürfe vehement. Der Prozess (Vorsitz: Richter Günther Nocker) wird am 16. Juni fortgesetzt.