Schlittenfahrerin prallte mit dem Kopf gegen einen Baum

Am Montag verletzte sich eine 48-jährige Einheimische bei einem Rodelunfall in Ramsau (Bayern) schwer: Die Frau fuhr von der Schapbachalm in Richtung Hammerstil. Dabei kam sie mit dem Schlitten vom Weg ab und prallte mit den Kopf gegen einen Baum. Die Frau blieb schwer verletzt zehn Meter unterhalb der Forststraße im Graben liegen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in das Landeskrankenhaus

Die Berchtesgadener Bergretter brachten den Berchtesgadener Notarzt mit ihrem Einsatzleitfahrzeug zur Unfallstelle. Nach medizinischer Erstversorgung im Graben wurde die Frau in der Gebirgstrage per Flaschenzug zur Forststraße hochgezogen. Ein Bergwacht-Rettungsfahrzeug transportierte sie dann ins Tal. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte schließlich in das Salzburger Landeskrankenhaus.

80-Jähriger verletzte sich auf der Rodelbahn am Hirscheck

Schon am Sonntag waren die Rettungskräfte zu einem Rodelunfall ausgerückt: Ein 80-jähriger Belgier hatte sich auf der Rodelbahn am Hirscheck am Fuß verletzt. Die Bergwacht Ramsau versorgte den Verletzten und brachte ihn zum Parkplatz Hochschwarzeck. Anschließend wurde er mit dem Landrettungsdienst des Roten Kreuzes zur Kreisklinik nach Bad Reichenhall gebracht.

