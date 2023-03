Schloss Mirabell geflutet: Reinigungsfrau vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung freigesprochen

Enormer Wasseraustritt im Magistrat Salzburg mit 170.500 Euro Schaden. Täterschaft der angeklagten Frau für das Gericht "nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar".

Eine 41-jährige, nun ehemalige Reinigungsfrau wurde am Montag in einem fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung freigesprochen (nicht rechtskräftig).

Der Angeklagten wurde in dem Ende Jänner eröffneten Strafverfahren angelastet, im April 2022 im Schloss Mirabell, Sitz der Salzburger Stadtregierung und Stadtverwaltung (Magistrat), mutwillig einen Wasserhahn aufgedreht zu haben. Faktum ist: Etagen und Räume wurden damals geflutet, Wände und Decken teils erheblich beschädigt. Insgesamt 8000 Liter (acht Kubikmeter) Wasser waren aus dem Waschbecken eines Büros ausgelaufen - Schaden: 170.500 Euro.

Vermutetes Motiv für die der Reinigungsfrau angelasteten Tat laut der Staatsanwaltschaft: Die Angeklagte habe nur einen befristeten Vertrag (Probevertrag) als Reinigungskraft beim Magistrat gehabt - dieser sei nicht verlängert worden.

Die 41-jährige Ex-Reinigungsfrau (Verteidigerin, RA Selale Hale Kacar) beteuerte vor Richterin Verena Wegleiter vehement ihre Unschuld.

Die Angeklagte sei, so die Staatsanwaltschaft, laut einer Schlüsselkartenauswertung jedenfalls damals, am Freitag, 22. April, die Letzte gewesen, die sich Zutritt in jenes Büro verschafft habe, von dem der Wasserschaden ausgegangen sei.

Ein Verantwortlicher der Immobiliengesellschaft, die für das Schloss zuständig ist, hatte beim ersten Prozesstermin betont, dass es am Vorfallswochenende - 22. bis 24. April 2022 - erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu auffallendem Wasserverbrauch bzw. einem konstanten Wasserdurchlauf gekommen sei.

Am Montag sprach die Richterin die Frau nun im Zweifel frei. Auch wenn nach einem eingeholten Gutachten kein technisches Gebrechen vorgelegen habe, sei nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar, dass die Angeklagte die inkriminierte Tat verübt habe.