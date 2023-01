Schloss Mirabell mutwillig geflutet? - Reinigungsfrau beteuert Unschuld

41-Jährige soll am Sitz der Salzburger Stadtverwaltung bewusst in einem Büro das Wasser aufgedreht haben - der Prozess am Montag am Landesgericht wurde vertagt: die Richterin lässt ein Gutachten einholen, zur Frage, ob auch ein technisches Gebrechen den Wasserschaden verursacht haben könnte.

SN/robert ratzer Das Schloss Mirabell – Sitz der Salzburger Stadtregierung und Stadtverwaltung.