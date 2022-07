Schlotterer-Gegner wollen Abstimmung erzwingen

Die Gegner des geplanten Schlotterer-Werks haben für ein Bürgerbegehren mehr als 400 Unterschriften gesammelt und wollen so eine Bürgerabstimmung und letztlich den Stopp der Ausbaupläne erzwingen.

Rund 430 Unterschriften für ein Bürgerbegehren hat die Initiative "Rettet die Adnetfelder" vergangenen Freitag der Gemeinde Adnet übergeben. "Das haben wir in nur zwei Wochen geschafft, und das in der Urlaubszeit", freut sich Sprecher Georg Scheicher. "Wenn man ohne Bürger Entscheidungen triff, muss man eben mit so etwas rechnen." Noch bis kurz vor der Abgabe hätten Adneter/-innen unterschrieben, bis 17. August wird noch weitergesammelt.

Die Unterzeichnenden beantragen von der Gemeindevertretung, den Flächenwidmungsplan des geplanten Schlotterer-Werks auf den Adnetfeldern ...