Schlüsseldienst kassiert 850 Euro von 26-Jähriger

Eine Salzburgerin kam wegen eines defekten Türschlosses nicht mehr in ihre Wohnung. Der gerufene Schlüsseldienst verlangte eine Unsumme.

"Man steht mit der Jogginghose mit nichts in der Hand vor der Tür und wird ausgenutzt." So fasst eine 26-jährige Salzburgerin ihre Erfahrung mit einem Schlüsseldienst zusammen. Sie hatte an einem Dezemberabend ihre Wohnung verlassen, um den Biomüll zu entsorgen. Als sie die Tür wieder aufsperren wollte, habe das Schloss geklemmt.

Sie habe sich das Telefon einer Nachbarin ausgeliehen und den im Haus für Notfälle angeschriebenen Schlüsseldienst angerufen. Der habe abgelehnt und gemeint, sie solle sich im Internet ...