Schluss mit Gewalt gegen Frauen

Gewalt frühzeitig entschärfen. Frauen sollen Warnsignale wahrnehmen und rechtzeitig gegensteuern lernen.

"Eine Frau sitzt in einem Bus und ihr gegenüber ein Mann. Er starrt sie seit längerer Zeit an und die Frau wird dadurch immer nervöser", schildert Ernst Höllwart, der Gewaltschutzbeauftragte der Polizei im Pongau, ein typisches Beispiel aus dem Präventionsworkshop "Sich SELBST BEWUSST sein": "Wie kann die Frau jetzt am besten reagieren? Soll sie den Mann auf das störende Verhalten ansprechen? Oder einfach den Platz wechseln?"

Der ehemalige Cobra-Beamte kennt viele solcher Situationen auch aus seiner langjährigen Praxis: "Körpersignale sind so wichtig. Das fängt schon damit an, mit welcher Körperhaltung wir einen Raum betreten, wie wir gehen und sprechen."

Der Fokus bei diesem "GEMEINSAM.SICHER"-Projekt gegen Gewalt an Frauen wird unter anderem darauf gelegt, dass Frauen Grenzen setzen lernen. Selbstbewusstsein wird unter anderem angesprochen und die Wirkung des richtigen Auftretens. "Der eben gestartete Workshop soll präventiv Frauen jeden Alters für selbstbewusstes und sicheres Auftreten sensibilisieren. Es geht um richtige Körperhaltung und bestimmtes Verhalten in Alltagssituationen. Den Workshop gibt es in ähnlicher Form bereits im Pinzgau und wir arbeiten dabei mit dem BFI zusammen und erreichen so eine breite Zielgruppe von Frauen in unterschiedlichstem Alter und mit unterschiedlichen familiären Hintergründen."

Im Bezirk wird demnächst jede Polizeiinspektion über besonders zum Thema "Gewalt in der Privatsphäre" geschulte Beamtinnen und Beamte verfügen.

"Gewalt ist immer ein sehr sensibles Thema", betont Höllwart, "besonders bei Frauen mit langjähriger Gewalterfahrung, und es ist wichtig, dass im Team Frauen mit dabei sind. In unserem Fall ist das Birgit Hettegger von der Polizeiinspektion Wagrain. Doch Männer spielen ebenso eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit. Denn es zeigt den betroffenen Frauen, dass Männer Interesse am Thema haben, sie ernst nehmen und dass sie bei Gewalt auch von Männern Unterstützung erfahren."

Besprochen werden verschiedenste Fälle aus der Praxis. "Selbstvertrauen wird gestärkt, es gibt viele Übungen zur Körpersprache und Kommunikation. Das ist allerdings kein Selbstverteidigungskurs mit Techniken, wie ich ihn auch oft mache, sondern im Workshop geht es darum, wie Frauen nicht zu Opfern von Übergriffen werden. Zuschlagen ist wortwörtlich das Letzte. Es geht vielmehr darum, sich rechtzeitig zu wehren, wenn Grenzen überschritten werden. Die Teilnehmerinnen trainieren eher, wie sie höflich und bestimmt Nein sagen können. Denn jeder Kampf, der nicht gemacht werden muss, ist ein gewonnener."





Gewalt hat viele Formen

Sexuelle Gewalt oder Gewalt in der Privatsphäre sei immer ein äußerst sensibles Thema, erklärt Höllwart, "daher ist auch leider die Dunkelziffer so hoch. Die Polizei wird zumeist nur geholt, wenn es extrem wird. Oder wenn Außenstehende wie Nachbarn manchmal diese Spirale unterbrechen." Schätzungen zufolge erlebt jede vierte Frau Gewalt. "Durch die Pandemie hat sich das Problem zusätzlich verschärft."

Höllwart ergänzt, dass es viele Formen der Gewalt gebe, neben der körperlichen seien das auch sehr oft die psychische, strukturelle oder ökonomische Gewalt.

Neu ist auch eine "stille Notruf-App" des Innenministeriums: Die App "DEC112" kann aus den Stores auf das Handy geladen werden. Damit wird ein Notruf lautlos abgesetzt und die Polizei unauffällig gerufen. Übermittelt werden dabei automatisch auch die genauen Koordinaten der Hilferufenden. "Ein großer Vorteil, auch wenn man unterwegs ist."