"Schmerzgrenze erreicht": Abfahrten Golling und Kuchl werden am Wochenende gesperrt

Wie umgehen mit dem Verkehrskollaps an den Sommer-Reisewochenenden? Vor allem Kuchl und Golling klagen über verstaute Landesstraßen, in Golling wird am Sonntag für eine Protestveranstaltung sogar die Bundesstraße gesperrt. Das Land will mehr Kontrollen oder Blockabfertigung an der Grenze.

SN/sw/martin dietrich Der Ausblick für Anrainer Martin Dietrich in Golling: Jedes Wochenende wälzte sich im heurigen Sommer eine Autokolonne durch den Markt.