Schmuggel von Handys ins Gefängnis: Justizwachebeamte nun in U-Haft

Haftrichterin sieht bei den beiden Beschuldigten den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr.

Über jene zwei Salzburger Justizwachebeamte, die Häftlingen der Justizanstalt in Puch-Urstein gegen Geld Mobiltelefone besorgt haben sollen, wurde am Freitag wegen des Haftgrunds der Verdunkelungsgefahr Untersuchungshaft verhängt. Diese Entscheidung traf am Freitagnachmittag eine Haft- und Rechtsschutzrichterin am Landesgericht Linz. Damit müssen die beiden Justizwachebeamten - einer war zuletzt nicht mehr aktiv - zumindest bis 28. Oktober in U-Haft bleiben.

Gegen das teilgeständige Duo, verteidigt von RA Kurt Jelinek, wird wegen dringenden Tatverdachts des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit ermittelt.