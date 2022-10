Schmuggel von Handys ins Salzburger Gefängnis? Zwei Justizwachebeamte festgenommen

Mittwoch Früh wurde in Grödig bei einem Zivilpolizei-Einsatz ein Wachebeamter der Justizanstalt (JA) Salzburg von Polizisten des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) festgenommen; gegen einen ebenso in der JA in Puch-Urstein tätigen Kollegen von ihm wurde andernorts die Festnahme ausgesprochen. Die zwei Justizbediensteten sollen in den Schmuggel von Handys ins Gefängnis involviert gewesen sein.

SN/robert ratzer Die beiden Justizwachebeamten sollen in den Schmuggel von Handys in das Gefängnis in Puch-Urstein involviert gewesen sein.