Radbörse in Wals: Begehrtes aus zweiter Hand

Die Radbörse in Wals bietet die Möglichkeit auf so manches Schnäppchen. Vor allem Kinderräder stehen hoch im Kurs.

In der Walserfeldhalle findet am Wochenende die bereits zwölfte Radbörse statt, und zwar erstmals seit 2019. Am Freitag (15 bis 18 Uhr) können Interessenten ihre Fahrräder dort abgeben, am Samstag (9 bis 17 Uhr) laufen Verkauf und Annahme. Die Börse schließt am Sonntag um 12 Uhr.

Die Veranstaltung wird vom Radclub Wals getragen. Bei Clubobmann Norbert Lurger sind bereits etliche Anfragen eingegangen: "Und zwar nicht nur aus der Region hier. Aus Bramberg haben sich Leute gemeldet, aber auch ...