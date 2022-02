Schnalzer betreiben auch in der Coronazeit aktives Vereinsleben

Traditionell helfen die Aperschnalzer tatkräftig und lautstark mit, den Winter zu vertreiben. Durch die Pandemie ist es leise um sie geworden. Nach den Absagen im Vorjahr können die beiden großen Veranstaltungen - das in Anthering geplante Gemeindeschnalzen sowie das Rupertigau-Preisschnalzen - auch dieses Jahr nicht ausgetragen werden.

In den Schnalzerhochburgen Bayern und Flachgau bleibt es also ruhig. Nur in Wals, da hörte man am Wochenende die Goaßln knallen: Mit rund 200 Besuchern und unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln ging das Gemeindeschnalzen in Maxglan/Siezenheim über die Bühne.

Junge Schnalzer trainieren wöchentlich

Den großen Aufwand nahm man hauptsächlich der Jugend wegen in Kauf, wie die Betreiber betonten. Das sieht man auf Stadtgebiet nicht viel anders. Auch Stefan Zeitlhofer, Jugendreferent der Lieferinger Schnalzer, lässt seine jungen ...