Schnalzer in Wals gaben private Vorstellungen

Weil Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten, griffen die Brauchtumsgruppen in ihren Gärten und Feldern einzeln zur Peitsche.

"Heuer ist alles anders", sagte Andreas Huber, Obmann der Walser Schnalzer und blickte gegen den Himmel. Mit seinen drei Kindern Jonathan (14), Annalena (16) und Benedikt (18) rollte die Familie am Sonntag zu Mittag die Schnalzerpeitschen aus und holte aus. "Auch der jüngste, der dreijährige Lenard wollte unbedingt in seiner Lederhose dabei sein", sagte Huber. Wenig später war das Knallen des Quartetts kilometerweit im Ort zu hören. Doch die vier Schnalzer waren nicht allein - auch in der Umgebung begann ...