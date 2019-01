Schnee auf Lkw-Dächern löst Höhenkontrollen auf Salzburgs Autobahnen aus

Besonders die Tauernautobahn ist von Sperren betroffen, die bis zu eine Stunde lang dauern.

Auf Autobahnen in Salzburg ist es seit Montag verstärkt zu Problemen gekommen, weil Lkw-Lenker ihre Fahrzeuge nicht von Schnee und Eis befreien und dadurch die Höhenkontrolle von Tunnels und Einhausungen auslösen. Die Folge sind Verkehrsanhaltungen, die bis zu einer Stunde dauern können. Die Asfinag appellierte am Donnerstag an Spediteure und Fahrer, die Dächer und Anhänger sorgfältig abzuräumen.

Wie ein Sprecher der Straßengesellschaft zur APA sagte, trete das Phänomen seit einigen Tagen gehäuft auf. "Uns sind bisher vier Fälle im Tunnel Liefering auf der Westautobahn und im Helbersbergtunnel und bei der Einhausung Eben auf der Tauernautobahn bekannt." Laut StVO dürfe ein Lkw auf der Autobahn maximal vier Meter hoch sein, die Höhenkontrolle löse ab 4,50 Meter aus. "Wenn jetzt ein Lkw schon von Haus aus zu hoch ist, reichen da schon ein paar Zentimeter Schnee am Dach oder auf der Plane aus, und die Ampeln schalten für die auf Rot."

Gesamte Richtungsfahrbahn betroffen

Betroffen sei dabei immer die gesamte Richtungsfahrbahn. "In der Regel dauern die Sperren 30 Minuten bis zu einer Stunde", erklärte der Asfinag-Sprecher. Er appelliert an die Lkw-Lenker, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt auch aus Sicherheitsgründen von Schnee und Eis zu befreien. "Insbesondere Eis kann zu einem gefährlichen Geschoss werden, das ohne Mühe auch Windschutzscheiben durchschlägt."

Die Asfinag verwies auf zwei Abkehrgerüste auf der Tauernautobahn, die Lkw-Lenkern zur Verfügung gestellt werden. Eines befindet sich zwischen Flachau und Flachauwinkl vor dem Nordportal des Tauerntunnels in Richtung Süden, das zweite stehe in Kärnten vor dem Südportal des Katschbergtunnels in Fahrtrichtung Salzburg. "Von den Gerüsten lassen sich Lkw-Dach und Planen komfortabel von Schnee befreien."

Quelle: SN, Apa