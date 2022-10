Schnee gab den Vermissten am Hochkalter frei

Zwei Polizeibergführer bargen die Leiche des 24-jährigen Alpinisten.

Seit 17. September war ein 24-Jähriger aus Niedersachsen am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden vermisst. Am Donnerstag um 14 Uhr hat die Besatzung eines Salzburger Polizeihubschraubers den leblosen Körper bei einem Überflug entdeckt - auf einem Schneefeld in einer steilen Rinne in rund 2250 Meter Seehöhe. Durch die milde Witterung der vergangenen Tage war der Schnee so weit geschmolzen, dass der Körper aus der Luft sichtbar wurde.

Zwei bayerische Polizeibergführer bargen die Leiche am Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Sie wurde zur Rettungswache der Bergwacht Ramsau geflogen.