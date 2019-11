Schnee in Salzburg: 1000 Haushalte im Lungau müssen weiter ohne Strom auskommen

Im Lungau waren Donnerstag früh noch 1000 Haushalte ohne Strom. Zudem sind etliche Straßen nach wie vor gesperrt.

Nach bis zu 70 Zentimetern Neuschnee am Mittwoch steht der Lungau am Donnerstag im Zeichen von Aufräumarbeiten, wie das Land Salzburg Donnerstag früh mitteilte. "Die Nacht war ruhig, Feuerwehr, Straßenmeistereien und Private sind dabei, Straßen so weit wie möglich freizuräumen", fasst der Lungauer Katastrophenschutzreferent Philipp Santner zusammen. Er hofft im Lauf des Tages mit der schrittweisen Freigabe der gesperrten Straßen.

1000 Haushalte im Lungau bleiben auch am Donnerstag ohne Strom

Die Schneefälle sorgten auch für eine Reihe von Stromausfällen. Unter der nassen Last geknickte Bäume und Äste kappten oder beschädigten vor allem im Süden des Landes Leitungen. Wie die Salzburg AG informierte, wurden die Stromausfälle im Pongau und Pinzgau mittlerweile behoben, im Lungau sind rund Tausend Haushalte ohne Strom. Die Volksschulen in Ramingstein und Seethal bleiben heute aufgrund fehlender Stromversorgung geschlossen. Seit den frühen Morgenstunden bemühen sich Techniker der Salzburg AG, die Versorgung wiederherzustellen. Stromlos sind derzeit das gesamte Gemeindegebiet von Ramingstein, Hintermuhr, Teile von Göriach, Teile von Tamsweg, hier insbesondere Seetal, Sauerfeld, Haiden und Lasaberg.

Ein Hubschrauber soll laut Angaben der Salzburg AG eingesetzt werden, um die Schneelasten von Bäumen und Stromleitungen zu befreien. Man gehe davon aus, die Störung im Laufe des Tages beheben zu können.

Bei Bad Gastein fiel die Sende-Anlage des ORF auf dem Stubnerkogel aus. Große Teile des Gasteiner Tales können darum derzeit keine Radio- und TV-Programme über Antenne empfangen.

Für den Nachmittag ist eine neuerliche Lagebewertung vorgesehen, insbesondere was die aktuelle Wettersituation betrifft.

Straßensperren im Lungau bleiben vorerst aufrecht

* Muhrer Landesstraße L 211 ab dem Ortsteil Hemerach

die Gemeindestraße nach Hintermuhr ab der Ortschaft Muhr

wegen Baumbruchgefahr die Göriacher Landesstraße L 231 zwischen St. Andrä. und Göriach

die Prebersee Landesstraße L 262 zwischen Tamsweg und der Landesgrenze zur Steiermark

die Bundschuh Landesstraße L 267 ab dem Hochofen

sowie mehrere Gemeindestraßen und Güterwege in Tamsweg, St. Andrä, Mauterndorf, Thomatal und Ramingstein für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Steiermärkischen Landesbahnen haben zwischen Tamsweg und Murau den regulären Betrieb wiederaufgenommen.

Landesweit bis Mittwoch um 16 Uhr mehr als 500 Feuerwehreinsätze

Die Salzburger Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) meldete am Mittwochmittag, dass seit Dienstagabend in Salzburg landesweit 39 Feuerwehren mit 552 Einsatzkräften an 95 Einsatzorten im Einsatz standen. Inkludiert sind darin auch jene 125 Mitglieder mehrerer Feuerwehren, die bei einem Großbrand in Seekirchen im Einsatz waren.

Von Dienstagabend bis Mittwochabend 68 Feuerwehreinsätze im Lungau

Allein im Lungau gab es laut LAWZ-Einsatzstatistik bis Mittwoch um 19.15 Uhr gleich 68 Einsätze - so mussten aufgrund der schneeglatten, rutschigen Straßen zahlreiche Fahrzeuge (Pkw wie Lkw) geborgen und/oder abgeschleppt werden und umgestürzte Bäume entfernt werden. Besonders häufig musste dabei die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg ausrücken. Tamswegs Ortsfeuerwehrkommandant Patrick Bacher: "Allein die Feuerwehr Tamsweg hat zwischen sieben Uhr früh und 19.15 Uhr exakt 34 Einsätze zum Abarbeiten gehabt."

Auch die Straßenmeistereien im Süden des Landes standen im Stress

Auch die Straßenmeisterei Lungau stand im winterlichen Dauerstress: "Mehr als zehn unserer Männer waren in der Nacht auf Mittwoch mit Schneeräumen und Streuen im Einsatz", so Franz Bogensperger, Leiter der Straßenmeisterei Lungau. Am Mittwoch waren dann gar 20 Mitarbeiter unterwegs - vor allem um vom nassen, schweren Schnee überhängende Bäume und Sträucher von den Straßenrändern zu entfernen.

Im Flachgau und Pongau kam es bis zum späten Nachmittag zu insgesamt 25 Einsätzen, im Pinzgau mussten die Feuerwehren bis 16 Uhr neun Mal ausrücken.

Der Gaisberg bekam ebenfalls erheblich Schnee ab

Im Flachgau war die Straßenmeisterei hauptsächlich im Gaisberg-Gebiet und im Raum Hof und Hintersee im Einsatz. "Das konnte aber alles mit dem regulären Turnusdienst erledigt werden", so Herbert Einberger von der Straßenmeisterei. Heute Früh wurde noch der Haunsberg geräumt. Auf dem Gaisberg gilt ab der Zistelalm für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen Kettenpflicht.

Quelle: APA