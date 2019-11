Schnee in Salzburg: Straßensperren, Stromausfälle - der Lungau ist massiv betroffen

Die Schneefälle in der Nacht haben Mittwochfrüh auch im Süden Salzburgs für tiefwinterliche Straßenverhältnisse und damit für Probleme gesorgt. Vor allem auf der Tauernautobahn (A10) blieben zahlreiche Lkw hängen. Im Lungau waren am Vormittag 800 Haushalte ohne Strom, zudem waren im tief verschneiten südlichsten Gau Salzburgs etliche Straßen gesperrt bzw. nur erschwert passierbar.

"Die stehen nicht nur am Pannenstreifen, sondern zum Teil auch auf der Fahrbahn. Das behindert die Räumungsarbeiten zusätzlich", teilte eine Sprecherin des ÖAMTC der APA mit.

Als Folge dürfte der Katschbergtunnel zwischen Salzburg und Kärnten aller Voraussicht bis in die Mittagsstunden hinein gesperrt bleiben. Zudem berichteten Einsatzkräfte vor allem im Lungau, aber auch im Pongau von viel Baumbruch. Viele Bäume und Äste hielten der Schneelast nicht stand und stürzten auf Straßen. Vereinzelt waren auch Stromleitungen betroffen.

Auf zahlreichen Verbindungen im Bundesland galt Schneekettenpflicht - meist für schwerere Fahrzeuge und Lkw. Betroffen waren am Morgen etwa der Filzensattel, der Grießenpass oder der Radstädter Tauern zwischen Untertauern und Tweng. In der Früh waren auch der Ofenauer- und der Hieflertunnel auf der Tauernautobahn am Pass Lueg für Lkw gesperrt. Zwischen St. Michael im Lungau und Hüttau im nördlichen Pongau hielten am Vormittag die starken Schneefälle an.

Die tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnisse haben auch bereits für erste Unfälle gesorgt. Schon am Dienstagabend war bei Zederhaus im Lungau ein 21-jähriger Türke mit seinem Kleintransporter in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Wildschutzzaun geprallt. Bei der Aufnahme des Unfalles stellte sich heraus, dass am Wagen nur schlechte Sommerreifen montiert waren.

Sperren, nicht erreichbare Ortsteile: Der Lungau ist massiv betroffen

Stark betroffen vom Wintereinbruch war laut Polizeisprecherin Irene Stauffer vor allem ab Mittwochfrüh der Lungau. Dort fielen bis Mittwochmittag in den Orten bis zu 50 Zentimeter Schnee.

Um 5.15 Uhr musste die Göriacher Landesstraße gesperrt werden, nachdem mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren.

Die Muhrer Landesstraße (L 211) ist bis auf weiteres ab dem Ortsteil Hämmerach in Richtung Muhr aufgrund akuter Lawinengefahr für jeden Verkehr gesperrt.

Die Turracher Bundesstraße (B 95) war am Vormittag zwischen Madling (Gemeinde Ramingstein) und Tamsweg aufgrund von umgestürzter Bäume nur erschwert passierbar.

Die Zederhauser Landesstraße (L 212) ist zwischen Oberweißburg und Zederhaus ebenfalls wegen Baumbruchs nur erschwert passierbar.

Nicht erreichbar sind weiters im Gemeindegebiet von St. Andrä der Ortsteil Lasa und die Straße in Richtung Fanningberg (Gemeindegebiet Mauterndorf); gesperrt ist zudem im Gemeindegebiet von Tamsweg die Preber-Landesstraße zwischen Haiden und Prebersee.

800 Haushalte im Lungau waren ohne Strom

Die Schneefälle sorgten auch für eine Reihe von Stromausfällen. Unter der nassen Last geknickte Bäume und Äste kappten oder beschädigten vor allem im Süden des Landes Leitungen. Wie die Salzburg AG informierte, wurden die Stromausfälle im Pongau und Pinzgau mittlerweile behoben, im Lungau waren am Vormittag rund 800 Haushalte ohne Strom. Die Techniker der Salzburg Netz GmbH waren aber auch hier bereits seit dem Vormittag mit der Behebung der Störungen beschäftigt.

Bei Bad Gastein fiel die Sende-Anlage des ORF auf dem Stubnerkogel aus. Große Teile des Gasteiner Tales können darum derzeit keine Radio- und TV-Programme über Antenne empfangen.

Die Salzburger Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) meldete am Mittwochmittag, dass seit Dienstagabend in Salzburg landesweit 33 Feuerwehren mit knapp 500 Einsatzkräften an 65 Einsatzorten im Einsatz standen. Inkludiert sind darin jene 120 Mitglieder mehrerer Feuerwehren, die bei einem Großbrand in Seekirchen im Einsatz waren.

Seit Dienstagabend 36 Feuerwehreinsätze im Lungau

Allein im Lungau gab es laut LAWZ-Einsatzstatistik bis Mittwoch um 12 Uhr gleich 36 Einsätze - so mussten aufgrund der schneeglatten, rutschigen Straßen zahlreiche Fahrzeuge geborgen und/oder abgeschleppt werden und umgestürzte Bäume entfernt werden. Gleich zwölf Mal musste dabei die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg ausrücken - Ortsfeuerwehrkommandant Patrick Bacher hatte alle Hände voll zu tun.

Auch im Flachgau und Pongau kam es zu insgesamt 21 Einsätzen, im Pinzgau mussten die Feuerwehr acht Mal ausrücken.