Die Berge werden wieder weiß

Kommende Woche kommt es immer wieder zu einem Wechsel zwischen Warmfront und Kaltfront. Für Wintersportler, Wintersportlerinnen sind das gute Aussichten.

Gute Nachricht für die Salzburger Skigebiete. Denn nach Angaben von GeoSphere Austria - ehemals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) - kommt es in den kommenden Tagen auf den Salzburger Bergen immer wieder zu Schneefall. Ab Montag sinke die Schneefallgrenze auf 700 Meter. "Es werden zwar nie große Schneemengen sein, bis zum Wochenende kann es aber oberhalb von 1400 Metern bis zu einen halben Meter Neuschnee geben", erklärt Liliane Hofer von GeoSphere. "Am Dienstag könnten sich sogar einige Schneeflocken ins Flachland verirren", sagt die Meteorologin weiter.

Wechselhaftes Wetter in den kommenden Tagen

Mit einer landesweiten Schneedecke lässt sich aber nicht rechnen. Denn schon am Mittwoch löse eine vorübergehende Warmfront die Kaltfront ab und die Schneefallgrenze steige wieder. Lediglich in höheren Lagen gebe es dann noch Chancen auf Schnee. Doch auch diese milden Temperaturen seien nur von kurzer Dauer: "In den kommenden Tagen löst ein Niederschlagsereignis das andere ab", sagt Hofer. Die am Mittwoch erwartete Warmfront sei bereits am Donnerstag wieder Geschichte. In der Nacht falle die Schneefallgrenze wieder auf 700 Meter.

Dass es zu diesem schnellen Wechsel zwischen Warmfront und Kaltfront kommt, sei nach Angaben der Meteorologin nichts Ungewöhnliches: "Das hängt mit der westlichen Höhenströmung vom Atlantik zusammen. In diesen Strömungen sind unterschiedliche Frontensysteme eingelagert. Dadurch kommt es zu den schnellen Wechseln zwischen Warmfront und Kaltfront."

Gute Aussichten für viele Skigebiete

Für Skigebiete, die oberhalb von 1400 Metern liegen, sind es gute Aussichten. Denn hier dürfte es, von einigen Ausreißern abgesehen, immer wieder Schneefall geben.