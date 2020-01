Schnee-Porsche parkt auf der Schmitten

Zum zweiten Mal findet am Wochenende die Neuauflage der legendären Zeller Eisrennen statt: Das GP Ice Race. Schon die Tage davor stehen im Zeichen des Eises. Als Auftakt wurde am Montag auf der Schmittenhöhe die Eisskulptur "Racecar 3.0" des Zeller Schneekünstlers Franz Kaufmann enthüllt. Es handelt sich um einen überdimensionalen Porsche aus Schnee. Er erwies sich gleich als beliebtes Fotomotiv. Mit einem am Heck angebrachten Seil kann man sich in Skijöring-Position ablichten lassen. Im Bild (von links): Michael Amon vom Tourismusverband, Stadtrat Werner Hörl, Schneekünstler Franz Kaufmann mit Gattin Ines, Bürgermeister Andreas Wimmreuter und Schmitten-Vorstand Erich Egger. Egger sagte: "Es freut mich, dass wir heute bereits zum 16. Mal ein Kunstwerk aus Schnee hier auf der Schmitten enthüllen dürfen. Im Laufe der Jahre konnte man hier an der Bergstation unter anderem bereits Elefanten, Autos und Eisbären bestaunen."

Quelle: SN