Schnee schreckt die meisten Tiere im Salzburger Zoo nicht ab

Ob Pelikan, Kapuzineraffe oder Breitmaulnashorn: Die meisten Tiere im Zoo Salzburg lassen sich von etwas Schnee die gute Laune nicht verderben - auch wenn die Ausflüge ins Freie jetzt vielleicht etwas kürzer ausfallen.

Lediglich die Schildkröten und Eidechsen befinden sich in Winterstarre. Die Bären haben sich zur Winterruhe zurück gezogen - so wie die Präriehunde, die aber bei Schönwetter immer wieder im Freien zu sehen sind. Kältemuffel sind die Löwen, die jetzt lieber in ihrem warmen Gehege bleiben. Der Zoo Salzburg hat 365 Tage im Jahr geöffnet - im Winter von 9 bis 16.30 Uhr.