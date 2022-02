Schnee vor Semesterferien: "Das sichert die Saison ab"

Wenige Tage vor den Semesterferien beschert eine Niederschlagsfront den Salzburger Skigebieten eine kräftige Naturschneedecke. Abseits der Pisten gibt es Sorgen wegen Lawinen.

Sehr mild, sonnig und größtenteils trocken - das ist die Kurzbeschreibung des vergangenen Jänners, geliefert von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Allzu viel natürlicher Schneenachschub für die heimischen Skigebiete war in den ersten Wochen dieses Jahres also nicht drin.

In drei Tagen geht nun Teil eins der in drei Staffeln abgehaltenen Semesterferien in Szene. Und in diesem Zahlenspiel mischt nun passenderweise wieder der Winter mit. Und zwar alles andere als "größtenteils trocken". Seit Montag fällt Schnee, ...