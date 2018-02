Schneebälle auf Autos geworfen: Bub von Mann zur Polizei gezerrt

Ein Oberösterreicher wird jetzt wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung angezeigt. Er hatte einen elfjährigen Deutschen in Obertauern beobachtet, wie er Schneebälle auf Autos warf.

Eine eher ungewöhnliche Anzeige setze es am Dienstagvormittag bei der Polizeiinspektion Obertauern. Gegen 10 Uhr beobachtete ein 54-jähriger Oberösterreicher aus Pfaffstätt im Innviertel, wie ein elfjähriger Junge aus Deutschland mehrere Schneebälle von einer Passage eines Hotels auf fahrende Autos warf. Der Pfaffstätter suchte laut Polizeibericht den minderjährigen Deutschen auf und packte ihn am rechten Arm. Der Mann zerrte den Buben daraufhin ohne die Eltern zu verständigen und gegen seinen Willen auf die Polizeiinspektion Obertauern, um ihn anzuzeigen. Der Bub wurde bei dem Vorfall leicht am rechten Arm verletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Pfaffstätter wird wegen Körperverletzung und Freiheitsentziehung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(SN)