Die Schneefälle halten bis Mitte nächster Woche an. Touristiker sorgen sich um beunruhigte Gäste. Es droht ein Lawinen-Wochenende.

Es ist ein Kampf gegen die weiße Pracht: Mit schweren Maschinen kämpfen sich seit Tagen Räummannschaften in Salzburgs Wintersportorten durch die Schneemassen - und die könnten am Wochenende noch viel höher werden. Meteorologen erwarten bis zu einem Meter Neuschnee im Gebirge. Noch vor dem üblichen Urlauberwechsel am heutigen Samstag versuchten zahlreiche Gäste, vor allem aus Deutschland, bereits am Freitag die Heimreise anzutreten. Obertauerns Tourismusdirektor Mario Siedler bereiteten die Schneemassen einen Haufen Arbeit. Es gab zahlreiche Anrufe von Gästen, die ein Storno ins Auge gefasst hatten. "Die Wettersituation ist zwar schwierig, aber wir haben alles in Griff", versuchte er zu beruhigen. In den Internetforen meldeten sich zudem zahlreiche besorgte Gäste vor der geplanten Anreise auf den Tauern, weil sie befürchten, mit dem Auto nicht an den Zielpunkt zu gelangen. Siedler beruhigte: "Solange die Straße offen ist, ist es kein Problem, man muss aber unbedingt Schneeketten mitführen und auch montieren, sollte dies verlangt werden."