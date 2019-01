Wegen der intensiven Schneefälle muss die Tauernautobahn (A10) am frühen Nachmittag komplett gesperrt werden.

Um einen Lawinenabgang auf die Tauernautobahn A10 vorzubeugen, wird die Asfinag am Freitagnachmittag bei Flachau im Pongau eine kontrollierte Sprengung durchführen. Die Autobahn wird deshalb heute ab 13.30 Uhr für rund eine Stunde gesperrt werden, teilte die Gesellschaft am Vormittag mit. Die Sprengung erfolge aus Gründen der Verkehrssicherheit. Am Samstag steht Urlauber-Schichtwechsel an.

Die Asfinag hat sich dabei mit der örtlichen Lawinenkommission abgesprochen. Richtung Süden wird der Verkehr bei der Einhausung Flachau angehalten, Richtung Salzburg beim Parkplatz Krottendorf. Gesprengt werden soll die Lawine um 14.00 Uhr.



Fahrweise anpassen

Auch weiterhin sind für die Tauernstrecke sehr starke Schneefälle angesagt. Die Asfinag appelliert, die Fahrweise unbedingt an die Straßenverhältnisse anzupassen. Das bedeutet: Runter vom Gas und ausreichend Sicherheitsabstand.

Die Straßenmeistereien sind im Dauereinsatz. Wie die Arbeiter gegen die Schneemassen ankämpfen, lesen Sie hier. . .

