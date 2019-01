Bis zu einem Meter Neuschnee werden im Laufe des Samstags erwartet. Zahlreiche Straßen im Salzburger Land wurden wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Pinzgau wurde eine Person verschüttet.

Immer noch gilt Lawinenwarnstufe vier in den Bergen. "Die Nacht ist zwar relativ ruhig verlaufen", sagt Bernhard Niedermoser vom Salzburger Lawinenwarndienst am Samstagvormittag. Der Höhepunkt mit Schneemassen von 50 bis 100 Zentimeter würde aber ab Samstagmittag erwartet. Meteorologen raten weiterhin von Skitouren ab. Enorme Einsinktiefen und schlechte Sicht machen das Gelände abseits der Pisten zu gefährlichem Gebiet. Selbst in Seekirchen ging am Samstagnachmittag eine Lawine ab - der Zanderweg wurde teilweise verschüttet. Und in St. Koloman wurden die Anrainer aufgefordert, ihre Häuser bis Sonntagmittag nicht zu verlassen: Derzeit seien "Spontanabgänge von Lawinen in allen Hanglagen" zu erwarten.

Zirka 700 ehrenamtliche Mitglieder der 70 Lawinenwarnkommissionen sind im ganzen Land verteilt. Sie sind speziell ausgebildet und haben äußerst gute Ortskenntnisse.

Eine Person unter Lawine verschüttet

Einen besonderen Ernstfall gab es am Samstagnachmittag im Pinzgau: Bei einem Lawinenabgang bei der Schützingalm in Thumersbach bei Zell am See ist eine Person verschüttet worden. Rund 35 Bergretter der Ortsstellen Saalfelden und Zell am See sowie vier Hundeführer-Teams mussten gut eine Stunde zu Fuß zur Unglücksstelle vordringen, informierte die Bergrettung Salzburg.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 13 Uhr alarmiert. Rettungshubschrauberteams hätten versucht, das Gebiet zu erreichen, mussten allerdings erfolglos abbrechen. Weitere Informationen zum Einsatz liegen noch nicht vor.

Unfall bei Schneeräumung in der Stadt Salzburg

Wie die Polizei am Samstagnachmittag meldete, kam es in der Stadt Salzburg bereits am Vormittag zu einem Unfall, in dem ein Schneeräumfahrzeug verwickelt war: Eine 51-Jährige war auf der Kreuzung zwischen der Josef-Gruber-Gasse und Franz-Huemer-Straße mit dem Fahrzeug kollidiert. Dabei verletzte sich die Frau und musste in das Landeskrankenhaus eingeliefert werden.

Salzburger Flughafen: Landebahn und Flugzeuge von Eis befreit

Auf dem Salzburger Flughafen wurden Landebahn und Flugzeuge in der Nacht auf Samstag von Eis befreit, wie der ORF berichtet. Der Kampf gegen den Schnee ist intensiv, eine Unterbrechung des Flugverkehrs solle es jedoch nicht geben. Seit 3.30 Uhr morgens seien Mitarbeiter des Flughafens unterwegs. Am Münchner Flughafen führte der heftige Schneefall zu vereinzelten Verspätungen. 13 Einsätze, aber keine Verletzten, meldete die Salzburger Feuerwehr in der Nacht auf Samstag.

Rückreiseverkehr: Sperrungen wegen Lawinengefahr

Starker Rückreiseverkehr wird im Salzburger Land über das ganze Wochenende hinweg erwartet. Es herrschen winterliche Fahrverhältnisse. Am Grenzübergang Walserberg war am Samstagvormittag mit einer Wartezeit von einer halben Stunde zu rechnen. Dazu musste die A10 in Richtung Salzburg ab dem Südportal des Katschbergtunnels ab 15 Uhr gesperrt werden. "Wir haben schon im Vorfeld zusätzliche Winterdienst-Fahrzeuge für die Tauern Autobahn vor Ort gebracht. Trotzdem herrscht zurzeit derart großes Verkehrsaufkommen, dass wir kurzzeitig die Autobahn sperren müssen. Nur so kommen wir mit den Pflügen wieder voran", erläuterte ASFINAG-Regionalleiter Hannes Zausnig. Wie lange die Sperre dauern wird, ist zurzeit noch unklar. Weitere Infos zur aktuellen Verkehrslage unter www.sn.at/verkehr.

Andere Sperrungen wegen Lawinengefahren vermeldet der ÖAMTC auf der B164 bei Dienten und Filzensattel, auf der Gerlos Straße (derzeit kann über die mautpflichte Gerlos Alpenstraße ausgewichen werden), auf der Salzachtalstraße B159 und auf den Landesstraßen Hirschbichlerstraße, Filzmoserstraße und der Mandelwandstraße. Zudem wird die B99 zwischen Untertauern und Vordertweng (Bushaltestellte Purnbauer) ab 17 Uhr gesperrt. Einen Überblick über die Sperren im Bundesland gibt es auch hier.

In Obertauern verließen etliche Gäste schon am Freitag den Ort fluchtartig. "Da infolge des starken Windes viele Lifte stillstehen, versuchen vor allem deutsche Gäste jetzt früher abzureisen", hieß es in einigen Hotels.

Lawinensituation bleibt angespannt

Quelle: SN