Bis zu einem Meter Neuschnee werden im Laufe des Samstag erwartet. Zahlreiche Straßen im Salzburger Land wurden wegen Lawinengefahr gesperrt.

Immer noch gilt Lawinenwarnstufe 4 in den Bergen. "Die Nacht ist zwar relativ ruhig verlaufen", sagt Bernhard Niedermoser vom Salzburger Lawinenwarndienst am Samstagvormittag. Der Höhepunkt mit Schneemassen von 50 bis 100 Zentimeter würde ab Samstagmittag erwartet. Meteorologen raten weiterhin von Skitouren ab. Enorme Einsinktiefen und schlechte Sicht machen das Gelände abseits der Pisten zu gefährlichem Gebiet.

Zirka 700 ehrenamtliche Mitglieder der 70 Lawinenwarnkommissionen sind im ganzen Land verteilt. Sie sind speziell ausgebildet und haben äußerst gute Ortskenntnisse.

Salzburger Flughafen: Landebahn und Flugzeuge von Eis befreit

Auf dem Salzburger Flughafen wurden Landebahn und Flugzeuge in der Nacht auf Samstag von Eis befreit, wie der ORF berichtet. Der Kampf gegen den Schnee ist intensiv, eine Unterbrechung des Flugverkehrs solle es jedoch nicht geben. Seit 3.30 Uhr morgens seien Mitarbeiter des Flughafens unterwegs. Am Münchner Flughafen führte der heftige Schneefall zu vereinzelten Verspätungen. 13 Einsätze, aber keine Verletzten, meldete die Salzburger Feuerwehr in der Nacht auf Samstag.

Rückreiseverkehr: Sperrungen wegen Lawinengefahr

Starker Rückreiseverkehr wird im Salzburger Land über das ganze Wochenende hinweg erwartet. Es herrschen winterliche Fahrverhältnisse. Am Grenzübergang Walserberg war am Samstagvormittag mit einer Wartezeit von einer halben Stunde zu rechnen. Weitere Infos zur aktuellen Verkehrslage unter www.sn.at/verkehr.

Aktuelle Sperrungen wegen Lawinengefahren vermeldet der ÖAMTC auf der B164 bei Dienten und Filzensattel, auf der Gerlos Straße (derzeit kann über die mautpflichte Gerlos Alpenstraße ausgewichen werden), auf der Salzachtalstraße B159 und auf den Landesstraßen Hirschbichlerstraße, Filzmoserstraße und der Mandelwandstraße.

In Obertauern verließen etliche Gäste schon am Freitag den Ort fluchtartig. "Da infolge des starken Windes viele Lifte stillstehen, versuchen vor allem deutsche Gäste jetzt früher abzureisen", hieß es in einigen Hotels.

Lawinensituation bleibt angespannt

