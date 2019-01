Auf den Straßen Salzburgs kommen Autofahrer nur langsam voran. 1250 Haushalte sind derzeit ohne Strom, fast 20 Schulen sind geschlossen. In der Getreidegasse stürzte die Weihnachtsbeleuchtung herab. Zwischen Golling und Werfen ist die Zugstrecke nach einem Lawinenabgang gesperrt. In Berchtesgaden wurde der Katastrophenfall ausgerufen.

Der Winter hat nun auch die Stadt Salzburg fest im Griff. Wegen der Schneemassen musste am Donnerstagvormittag die Getreidegasse gesperrt werden. Die Weihnachtsbeleuchtung hatte der Last nachgegeben. "Durch das Gewicht hat es schon die Wandhaken herausgerissen gehabt", sagt Peter Wörndl, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. "Da war Gefahr im Verzug." Die Polizei sperrte die Gasse aus Sicherheitsgründen.

Die Wetterlage spitzt sich unterdessen weiter zu. In Teilen Salzburgs gilt auch heute Lawinenwarnstufe 5. Auf den schneeglatten Straßen geht es nur langsam voran. Im Flachgau sind die Verhältnisse schwierig. Auf der A1 kam es am Vormittag zu erheblichen Verzögerungen. Bei Salzburg-Nord war ein Lkw ohne Ketten unterwegs. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Laut Autobahnpolizei war die Steigung bei Hallwang gesperrt, weil gesalzen worden ist, damit die Lkw dort nicht gleich wieder hängen bleibe.

"Es ist einfach sehr viel los, viele weichen von den Bundesstraßen auch auf die Autobahn aus, sie ist deshalb immer wieder überlastet", sagt Asfinag-Regionalleiter Hannes Zausnig. Gröbere Unfälle habe es aber keine gegeben, die Autobahn ist zudem gut geräumt. "Mittlerweile sind wir überall salznass. Am Abend dürfte der Schneefall wieder stärker werden. Für morgen erwarten wir eine Verschnaufpause. Ab Sonntag sind unsere Schneeräumer sicher wieder im Volleinsatz." Auch unmittelbar neben der Autobahn sorgten die Schneemassen für Probleme: In Golling stürzten Teile der Dachkonstruktion einer Tankstelle herab.

In der Stadt Salzburg müssen Autofahrer ebenfalls mehr Zeit einplanen. Einen Überblick über die Verkehrssituation finden Sie hier.

Lawinenabgang: Bahnstrecke im Tennengau gesperrt

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es zu Verzögerungen und Sperren. Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Golling-Abtenau und Werfen unterbrochen, Zugfahrten sind in diesem Bereich nicht möglich. Wie die ÖBB mitteilten, ist eine Lawine abgegangen. Wie lange die Unterbrechung dauert, ist noch offen. "Es ist kein Zug betroffen, es gibt also auch keine Verletzen", sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Wie groß die Lawine war und ob sie bis auf die Strecke oder nur im Nahbereich abgegangen ist, sei noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sind auf dem Weg zu der Lawinenstelle. "Die Strecke ist momentan unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet", sagt Gasser-Mair. Reisende sollten mit zwei Stunden Zeitverzögerung rechnen.

Wieder Lawinensprengung an der Tauernautobahn





Die anhaltenden Schneefälle machten am Donnerstag die dritte Lawinensprengung entlang der Tauernautobahn (A10) in Flachauwinkl innerhalb einer Woche notwendig. Von 8.00 bis etwa 9.00 Uhr wurde die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, erklärte der Flachauer Autobahnmeister Christian Kleewein. In Fahrtrichtung Villach erfolgt die Sperre bei der Einhausung Flachau, in Richtung Salzburg bei der Raststation Lungau. Durchgeführt wurde die Sprengung von der Asfinag. "Bei der Sprengung hat alles wie geplant funktioniert, die Autobahn ist wieder frei befahrbar", sagt Kleewein. "Wir müssten dringend mit dem Hubschrauber nach oben, um zu sehen, wie es wirklich aussieht." Am Freitag soll das aller Voraussicht nach möglich sein.

Mehrere Orte weiterhin nicht erreichbar





Seit Mittwoch ist der Landes-Einsatzstab aktiviert, um die Maßnahmen im gesamten Bundesland zu koordinieren. "Der Lawinenabgang in Neukirchen hat uns vor Augen geführt, wie gefährlich die Situation ist", macht der Leiter des Landes-Einsatzstabs Markus Kurcz deutlich. Verschärft habe sich die Lage im Bereich von Rußbach, da nun auch von oberösterreichischer Seite keine Straßenverbindung besteht. In Obertauern sei die Versorgungslage gut.

Aktuell sind die Orte Weißbach, Obertauern und Rußbach nicht erreichbar. Die Straße nach Untertauern ist am Donnerstag bis 13 Uhr nicht befahrbar. Die Nordrampe der B 99 zwischen Obertauern und Untertauern wird daher am Donnerstag von 13 bis 16:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen geöffnet sein. In jedem Fall herrscht ausnahmslos Schneekettenpflicht. Tweng ist von Süden weiterhin über Mauterndorf jederzeit erreichbar. Die Südrampe Obertauern - Tweng bleibt weiterhin gesperrt. In allen abgeschnittenen Orten sei die medizinische Versorgung gesichert, teilte das Land mit. "Gestern konnten wir einen Patienten, der Sauerstoff brauchte, versorgen. Ein Dialysepatient aus der Gemeinde ist nun stationär im Krankenhaus Zell am See untergebracht", berichtete etwa der Bürgermeister von Weißbach, Josef Hohenwarter.

In Rußbach wurde am Mittwoch eine schwangere Frau noch vor der Sperre vorsorglich ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Beim Gasthof Kesselfall in Kaprun wurden am Donnerstag 30 Personen evakuiert. Die Evakuierung - zu Fuß mit Begleitung - konnte wie geplant durchgeführt werden. Im Gasthof hält sich nur mehr der Wirt auf, der den Gasthof morgen verlassen wird.

Immer mehr Schulen in Salzburg geschlossen

In Salzburg sind am Donnerstag laut einer aktuellen Information der Bildungsdirektion 17 Schulen geschlossen geblieben, ab Mittag kam dann noch eine weitere Schule hinzu. Am morgigen Freitag soll es dann wegen der Schneefälle aus aktueller Sicht in 24 Schulen keinen Unterricht geben. Zwei weitere Schulen liefen heute zudem auf "Notbetrieb".

Die meisten der am Donnerstag von einer Sperre betroffenen Schulen befinden sich im Tennengau, und hier vor allem im Lammertal. Am Freitag sind dann zusätzlich einige Schulen im Flachgau geschlossen. Auch in Eugendorf oder Henndorf fällt der Unterricht am Freitag aus.

Einen Überblick über alle geschlossenen Schulen im Bundesland finden Sie hier.

Berchtesgadener Land: Landrat ruft Katastrophenfall aus





Auch in Deutschland führen die Schneemassen zu erheblichen Problemen. Im Berchtesgadener Land hat Landrat Georg Grabner am Donnerstagvormittag Uhr den Katastrophenfall für den südlichen Landkreis (Markt Berchtesgaden, Gemeinde Bischofswiesen, Markt Marktschellenberg, Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden und Gemeinde Schönau a. Königssee) und die Marktgemeinde Teisendorf ausgerufen. Grund ist die aktuelle Schneelage, der anhaltende Schneefall und die damit verbundenen Störungen und Gefahren für die Bürger, wie z. B. Schneelasten auf Dächern und Bäumen. Zahlreiche Verkehrswege sind gesperrt. In allen Schulen im Landkreis fällt der Unterricht am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag aus. Die Schulen sind jedoch geöffnet, um eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Derzeit 1250 Haushalte ohne Strom





Immer wieder fällt in den stark von Schnee betroffenen Gebieten Strom aus. Derzeit sind rund 1250 Haushalte in Salzburg ohne Strom. Hauptbetroffen sind derzeit die Gemeinden Weißbach, Rußbach, Bad Vigaun, Annaberg/Lungötz und das Heutal bei Unken. Rund 400 Haushalte, vor allem im Raum Eugendorf, sind derzeit ohne Telekom-Verbindung. "Die Zahl schwankt. An manchen Orten können wir die Schäden beheben, an anderer Stelle fällt wieder ein Baum um und beschädigt Leitungen. Wir arbeiten auf Hochtouren mit über 200 Leuten, seit heute auch mit Unterstützung der Kollegen aus Kärnten", sagt Salzburg-AG-Sprecherin Daniela Kinz. Zudem arbeite man daran, Gemeinden mit Notstromaggregaten zu unterstützen. "Aber wir sind auch abhängig davon, wie die einzelnen Orte zugänglich sind." Seit Sonntag müssen zwischen 60 und 100 Haushalte auf dem Rengerberg ohne Strom ausharren.

Ein weiterer Meter Schnee kommt noch dazu

Was den Neuschneezuwachs betrifft, so kommen heute in den Staulagen entlang der Alpennordseite nochmals bis zu 50 cm dazu, so die aktuelle Prognose. Es bleibt tief winterlich. Auch in den übrigen Landesteilen ziehen immer wieder Schneeschauer durch, hier aber mit deutlich geringerer Intensität. Weitgehend niederschlagsfrei bleibt es im Süden. Am Freitag sollte sich kurzzeitig das Wetter bessern. Dies könnte im Idealfall für Erkundungsflüge und Lawinensprengungen genützt werden. "Danach erfolgt dann die weitere Einschätzung der Lage", sagt Bernhard Niedermoser, Leiter der Salzburger Lawinenzentrale. Aber: Die nächste Front kündigt sich bereits für Sonntag und Montag an.

Der Wetterdienst Ubimet prognostiziert bis Dienstag nochmals einen weiteren Meter Neuschnee in den Nordalpen. Auch bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sind die Berechnungen so. Von Sonntag bis Montag sind an der Nordseite der Alpen in den Tälern verbreitet 20 cm Neuschnee zu erwarten, in mittleren Lagen um die 50 Zentimeter. Auf den Bergen kann es auch deutlich mehr sein, in der Größenordnung von etwa 100 Zentimeter. Erste Anzeichen einer nachhaltigen Entspannung der Schneesituation gibt es ab Dienstag. Mehr Informationen zur Wetterprognose finden Sie hier.

Es gilt Warnstufe 5: Lawinengefahr bleibt extrem

In einigen Regionen der Steiermark und Niederösterreichs gilt seit Dienstagabend die höchste Lawinenwarnstufe. Seit Mittwochnachmittag gilt das auch für Teile Salzburgs. Das war zuletzt in den Jahren 1999 und 2009 der Fall.

Die Lawinenexperten raten von Aktivitäten im freien Gelände wie etwa Skitouren, Schneeschuhwanderungen dringend ab. Der gesicherte Skiraum sollte keinesfalls verlassen werden. Der Schneedeckenaufbau ist sehr labil und es gibt sehr viele Gefahrenstellen im Gelände. "In den kommenden Tagen nimmt die Lawinengefahr zwar langsam ab, die Lage bleibt aber weiter angespannt und regional herrscht auch morgen voraussichtlich noch große Lawinengefahr im Norden", sagt Michael Butschek vom Lawinenwarndienst Salzburg.

Feuerwehr im Dauereinsatz





Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten die Einsätze alle Hände voll zu tun. Die Feuerwehren mussten in ganz Salzburg wegen des Schnees bereits 600 Mal ausrücken. Allein in der Nacht waren es 28 Einsätze. Derzeit ist vor allem der Flachgau Schwerpunkt. Mehrere Fahrzeuge mussten geborgen werden, Bäume stürzten um.

Zell am See: Bergretter holen neun Skifahrer aus Tiefschnee

Neun Wintersportler sind am Mittwoch auf der Schmittenhöhe in Zell am See ins Gelände abseits der gesicherten Skipisten eingefahren und schließlich in einem Graben steckengeblieben. Zwölf Bergretter eilten den unverletzten Variantenfahrern aus Polen, Ungarn, Russland und der Ukraine zu Hilfe. Es gelang ihnen, trotz der akuten Lawinengefahr die Gruppe zu erreichen und sie ins Tal zu begleiten.

Die Gruppe hat sich laut Alpinpolizei am Nachmittag zum Teil unabhängig voneinander in das tief verschneite Gebiet gewagt, obwohl Lawinenwarnstufe vier der fünfstufigen Gefahrenskala herrschte. "Die Alpinpolizei und Bergrettung raten dringend davon ab, derzeit den gesicherten Skiraum zu verlassen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Bei einem Lawinenabgang im Skigebiet Wildkogel in Neukirchen wurden am Mittwochvormittag vier deutsche Jugendliche zum Teil verschüttet. Das Quartett war mit weiteren Mitschülern und einer Lehrerin auf einem zur Wildkogelpiste 1 gehörenden Skiweg unterwegs, als die vier von einer Lockerschneelawine erfasst wurden. Drei der Jugendlichen wurden unverletzt geborgen, ein 17-jähriges Mädchen wurde leicht verletzt.





Wegen der Lawinengefahr bleiben auch am Donnerstag Verkehrsverbindungen im Bundesland geschlossen. Ein Überblick:

Die B 311 ist zwischen Weißbach und St. Martin gesperrt sowie zwischen Saalfelden (Brandlhof) und Weißbach. Die Gemeinde Weißbach ist daher nicht erreichbar.

Aufgrund von Reparaturarbeiten an einer Stromleitung in Untertauern wird die Straße bis 13:00 Uhr nicht befahrbar sein. Die Nordrampe der B 99 zwischen Obertauern und Untertauern wird daher heute, Donnerstag, 10.01.2019 von 13:00 bis 16:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen geöffnet sein.

Die L220 ist ab der Straßenkreuzung B158 Koppl Richtung Plainfeld für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Bäume auf der Fahrbahn bzw. einsturzgefährdete Bäume auf die Fahrbahn.

L 202 nach Hintersee ist gesperrt.

Auch die Felbertauernstraße ist bis auf Weiteres gesperrt.

Auf der B 164 zwischen Saalfelden und Bischofshofen sind der Dientner Sattel und der Filzensattel nicht passierbar.

Die Gaisberg Landesstraße in der Stadt Salzburg ist ab dem Kobenzl bis zum Gipfel gesperrt.

Weiterhin gesperrt ist zudem die Zugverbindung zwischen Saalfelden und St. Johann im Tirol. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

