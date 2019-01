Die riesigen Neuschneemassen setzen dem Bundesland weiter zu: Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden, im Pinzgau wurde eine Person verschüttet, in St. Koloman gibt es eine Ausgangswarnung.

Immer noch gilt im gesamten Bundesland Lawinenwarnstufe vier. Und die werde auch am Sonntag bestehen, schildert Bernhard Niedermoser vom Salzburger Lawinenwarndienst. "Die Gefahr ist wirklich groß, vor allem spontane Lawinen sind ein Problem." Der Neuschnee könne schlicht ganz plötzlich wegrutschen.

Anzeige

Meteorologen raten weiterhin vom Gang ins freie Gelände ab. Enorme Einsinktiefen und schlechte Sicht machen das Gelände abseits der Pisten zu gefährlichem Gebiet. Selbst in Seekirchen ging am Samstagnachmittag eine Lawine ab - der Zanderweg wurde teilweise verschüttet. Und in St. Koloman wurden die Anrainer aufgefordert, ihre Häuser bis Sonntagmittag nicht zu verlassen: Derzeit seien "Spontanabgänge von Lawinen in allen Hanglagen" zu erwarten.

Eine Übersicht der aktuellen Lawinenwarnungen finden Sie hier.

Seit 3.00 morgens war am Sonntag der Strom in Annaberg-Lungötz ausgefallen. Ein Gasthaus zog bereits seine Konsequenzen:

Skitourengeher aus Lawine gerettet

Einen besonderen Ernstfall gab es am Samstagnachmittag im Pinzgau: Bei einem Lawinenabgang in der Nähe der Schützingalm in Thumersbach bei Zell am See ist ein einheimischer Skitourengeher verschüttet worden. Der 54-Jährige hatte Glück im Unglück: Er hatte eine ausreichende Atemhöhle - und konnte deshalb selbst die Rettungskräfte alarmieren. Zunächst hatten Rettungshubschrauberteams versucht, das Gebiet zu erreichen, mussten allerdings erfolglos abbrechen. So rückten rund 35 Bergretter der Ortsstellen Saalfelden und Zell am See sowie vier Hundeführer-Teams aus, um zu Fuß zur Unglücksstelle vorzudringen. Der Verschüttete wurde schließlich ausgegraben - unterkühlt, aber unverletzt.

Parallel ist auch die Feuerwehr im Dauereinsatz: Seit Samstagmorgen bis in die frühen Sonntagstunden war sie bisher mit 57 Feuerwehren mit 1438 Männern zu 157 Einsätzen ausgerückt. Die Schwerpunktregionen sind der Pinzgau, der Pongau und der Flachgau.

Frau bei Lawinenunglück in Bayern gestorben

Für eine junge Frau auf dem Teisenberg in Oberbayern kam jedoch jede Rettung zu spät: Die 20-jährige wurde von Schneemassen verschüttet, als sie ins Tal fahren wollte. Ihre fünf Begleiter blieben unversehrt und setzten einen Notruf ab. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Frau nach Polizeiangaben zwar schnell finden, ihre Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos. Die übrigen Tourengeher seien von der Bergwacht sicher ins Tal gebracht worden.

SN/brk/leitner Rettungskräfte bei der Suche nach einer Skitourengeherin im Berchtesgadener Land.

Unfall bei Schneeräumung in der Stadt Salzburg

Wie die Polizei am Samstagnachmittag meldete, kam es in der Stadt Salzburg zu einem Unfall, in dem ein Schneeräumfahrzeug verwickelt war: Eine 51-Jährige war auf der Kreuzung zwischen der Josef-Gruber-Gasse und Franz-Huemer-Straße mit dem Fahrzeug kollidiert. Dabei verletzte sich die Frau und musste in das Landeskrankenhaus eingeliefert werden.

Anzeige

A10 bei Flachau am Sonntag gesperrt

Starker Rückreiseverkehr herrschte in Salzburg über das ganze Wochenende hinweg. Es herrschen durchwegs winterliche Fahrverhältnisse. So musste auch die A10 in Richtung Salzburg ab dem Südportal des Katschbergtunnels Samstagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr gesperrt werden. Zudem wird die A10 ebenso am Sonntag gesperrt werden: Da Lawinensprengungen notwendig seien, werde die Tauernautobahn zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen unterbrochen, schilderte der zuständige ASFINAG-Autobahnmeister Christian Kleewein. Der Verkehr wird für rund eine Stunde angehalten - in Fahrtrichtung Villach bei der Einhausung Flachau, in Richtung Salzburg bei der Raststation Lungau.

Glemmtal und Obertauern nicht mehr erreichbar

Es mussten auch zahlreiche Straßen in ganz Salzburg wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt werden. So ist etwa seit Samstag, 17.00 Uhr, die B99 zwischen Untertauern und Vordertweng gesperrt, Obertauern war damit nicht mehr erreichbar. Auch die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei war seit Samstag 17.00 Uhr nicht mehr passierbar. Dazu kam eine Sperre der Glemmtaler Landesstraße (L111) am Taleingang bei Maishofen ab Samstag, 19.00 Uhr. Saalbach-Hinterglemm und Viehhofen waren damit nicht erreichbar. "Die Orte sind aber sicher, Menschen sind aus derzeitiger Sicht nicht in Gefahr. Die ärztliche Versorgung ist gesichert", sagte der Bürgermeister von Saalbach-Hinterglemm und Vorsitzende der Lawinenwarnkommission, Alois Hasenauer. Ab 22.00 Uhr war die B311 zwischen Saalfelden (Höhe Brandlhof) und Weißbach gesperrt.

Einen laufend aktualisierten Überblick zu den Sperren im Bundesland gibt es hier. Weitere Infos zur aktuellen Verkehrslage gibt es unter www.sn.at/verkehr.

Indessen sagte die ÖVP ihren für das Wochenende geplanten ersten Salzburger Gemeindedialog mit Kanzler Kurz ab. Und selbst die Straßen auf den Gaisberg gehörten am Samstag nicht wie üblich den Autofahrern, sondern den Wintersportlern, wie ein Video von Lukas Uitz (Bürgerliste) zeigt:

Quelle: SN